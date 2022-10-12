الوحدة الأكثر استحواذًا بالجولة الـ7

شهدت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر نادي الوحدة قائمة مميزة.
الوحدة الأكثر استحواذًا للكرة
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الوحدةفي الصدارة بنسبة وصلت إلى 69.4%، حيث تألق ضد الباطن، والفوز بهدفين نظيفين.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة السابعة بـ68.3%، يليه الرائد بنسبة وصلت إلى 64.5%، ثم الفيحاء بنسبة تبلغ 62%، يليه الاتحاد بـ56.1%.
جدول ترتيب الدوري
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها.
ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.