امتيازات للموظفات الأجنبيات لا تتمتع بها السعوديات

أجاب نواف العايد، المتخصص في أنظمة العمل، على سؤال بشأن لماذا يوجد بعض الامتيازات الخاصة للموظفات الأجنبيات لا تتمتع بها السعوديات.

لماذا نرى بعض امتيازات خاصة للموظفات الأجنبيات لا تتمتع بها السعوديات؟.. متخصص في أنظمة العمل يوضح @w13@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PsEJPkZXJU — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 30, 2022

نظام العمل:

وشدد خلال حواره إلى برنامج يا هلا على روتانا خليجية، على أن نظام العمل لا يفرق بين أجنبي أو سعودي وبالنسبة إلى تذاكر السفر مثلًا فهي تكون حسب الاتفاق مع صاحب العمل، والموظفة السعودية لو أرادت إضافة هذا البند في العقد الخاص بالعمل فهذا حقها.

إجازة الإجهاض:

في سياق آخر، قال العايد: إن إجازة الإجهاض يعتبرها القانون إجازة مرضية، كما أن المرأة المرضعة لها ساعة إرضاع طفلها بخلاف ساعة الراحة العادية.

واستكمل: أن المرأة العاملة تمنح إجازة أربعة أشهر و10 أيام عند وفاة زوجها، و5 أيام عند وفاة أي من أقاربها (الابن وما دنا، والأب وما علا).