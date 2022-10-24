انفجار 4 مقرات أمنية في طهران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الاثنين، انفجارًا بمقر به 4 أجهزة أمنية تابعة للنظام الإيراني.

تصاعد الاحتجاجات

تأتي الانفجارات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الغاضبة على خلفية مقتل مهسا أميني وسط حملات من القمع والقيوم من قبل السلطات الإيرانية، والتي ترافقت مع إعلان الإضرابات في عدة مدن إيرانية.

عقوبات ضد إيران

وفي الخارج، استمرت المظاهرات تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك في طوكيو وألمانيا. ودان المجتمع الدولي حملة قمع الاحتجاجات، فيما فرض عدد من الدول إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عقوبات على قيادات وكيانات إيرانية.