انقطاع بث مباراة النصر والعدالة يُثير الجدل

أثار انقطاع بث مباراة النصر والعدالة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حالة من الجدل بين الجماهير التي أبدت استياءها من هذا الأمر.
انقطاع بث مباراة النصر والعدالة
وأُقيمت مباراة النصر والعدالة بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع انقطاع بث مباراة النصر والعدالة، وقال حاتم العالمي: “اعتذارات الشركة الناقلة حول انقطاع البث الذي لا يحدث إلا في مباريات النصر يذكرني باعتذارات الملحق الرياضي”.
وكتب رعد العتيبي: “انطفاء الكهرباء أثناء التتويج (طبيعي)؟!.. إيقاف مايكون (طبيعي)؟!.. نقل مباراة النصر للمجمعة (طبيعي)؟!.. يلعب في أرضية ملعب سيئة (طبيعي)؟!.. أخطاء تحكيمية وباعتراف اللجنة (طبيعي)؟!”.
وواصل العتيبي تغريدته قائلًا: “تعطيل الفار (طبيعي)؟!.. انقطاع البث (طبيعي)؟!.. “هذا قليل من كثير”.. عذراً عزيزي الرياضي لا تقول أحسن النية!”، وقال أبو سالم عبدالله: “ناقل برعاية تطبيق لا تنتظر منه تطور.. انقطاع البث مرتين أثناء مباراة كبيرة طرف فيه النصر يضم لاعبين كبار من جميع القارات”.
سبب انقطاع البث
ومن جانبها، أصدرت شركة العالمية بيانًا رسميًا توضح سبب انقطاع البث في مباراة النصر والعدالة، وأكدت أنه كان بسبب تدخل على التردد الخاص بالبث عبر القمر الصناعي.
وواصل البيان: “وبالتواصل مع مزود خدمة الأقمار الصناعية أقر بهذا الخطأ، وشدد على أنه سيبحث عن المتسبب وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر وتعهد بعدم تكراره”.
وأضاف البيان: “لذا وجب الإيضاح لجميع مشاهدي دوري روشن السعودي عن أسباب هذا الخلل التقني الخارج عن الإرادة.. كما نؤكد حرصنا الدائم على حل هذه المشاكل وضمان عدم تكرارها في المستقبل.