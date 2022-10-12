Icon

رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

انقطاع بث مباراة النصر والعدالة يُثير الجدل

2022-10-12 الساعة 1:55
انقطاع بث مباراة النصر والعدالة يُثير الجدل
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

أثار انقطاع بث مباراة النصر والعدالة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حالة من الجدل بين الجماهير التي أبدت استياءها من هذا الأمر.

انقطاع بث مباراة النصر والعدالة

وأُقيمت مباراة النصر والعدالة بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف. وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع انقطاع بث مباراة النصر والعدالة، وقال حاتم العالمي: “اعتذارات الشركة الناقلة حول انقطاع البث الذي لا يحدث إلا في مباريات النصر يذكرني باعتذارات الملحق الرياضي”.
النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
وكتب رعد العتيبي: “انطفاء الكهرباء أثناء التتويج (طبيعي)؟!.. إيقاف مايكون (طبيعي)؟!.. نقل مباراة النصر للمجمعة (طبيعي)؟!.. يلعب في أرضية ملعب سيئة (طبيعي)؟!.. أخطاء تحكيمية وباعتراف اللجنة (طبيعي)؟!”. وواصل العتيبي تغريدته قائلًا: “تعطيل الفار (طبيعي)؟!.. انقطاع البث (طبيعي)؟!.. “هذا قليل من كثير”.. عذراً عزيزي الرياضي لا تقول أحسن النية!”، وقال أبو سالم عبدالله: “ناقل برعاية تطبيق لا تنتظر منه تطور.. انقطاع البث مرتين أثناء مباراة كبيرة طرف فيه النصر يضم لاعبين كبار من جميع القارات”.
النصر
مباراة النصر والعدالة – المصدر @AlNassrFC

سبب انقطاع البث

ومن جانبها، أصدرت شركة العالمية بيانًا رسميًا توضح سبب انقطاع البث في مباراة النصر والعدالة، وأكدت أنه كان بسبب تدخل على التردد الخاص بالبث عبر القمر الصناعي. وواصل البيان: “وبالتواصل مع مزود خدمة الأقمار الصناعية أقر بهذا الخطأ، وشدد على أنه سيبحث عن المتسبب وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر وتعهد بعدم تكراره”. وأضاف البيان: “لذا وجب الإيضاح لجميع مشاهدي دوري روشن السعودي عن أسباب هذا الخلل التقني الخارج عن الإرادة.. كما نؤكد حرصنا الدائم على حل هذه المشاكل وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...
السعودية اليوم

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...

السعودية اليوم
لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...
حصاد اليوم

لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...

حصاد اليوم
رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة
الرياضة

رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة

الرياضة
رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !
الرياضة

رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !

الرياضة
الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...
السعودية اليوم

الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...

السعودية اليوم
كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...
السعودية اليوم

كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...

السعودية اليوم
مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا
العالم

مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا

العالم
طارق حامد في صدارة قائمة مميزة
الرياضة

طارق حامد في صدارة قائمة مميزة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه