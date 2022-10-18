انهيار أرضي وفيضانات تجتاح فنزويلا

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Varios derrumbes se registraron en Aragua,Venezuela tras las intensas lluvias.— Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) October 18, 2022
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Catastrophic flooding after heavy rainfall in Maracay, Aragua#Venezuela pic.twitter.com/MaXJmT18Sc— CNW (@ConflictsW) October 17, 2022