انهيار أرضي وفيضانات تجتاح فنزويلا

Varios derrumbes se registraron en Aragua,Venezuela tras las intensas lluvias.



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سيول جارفة

Catastrophic flooding after heavy rainfall in Maracay, Aragua#Venezuela pic.twitter.com/MaXJmT18Sc — CNW (@ConflictsW) October 17, 2022

أضرار جسيمة

وثق مقطع فيديو متداول، الانهيار الأرضي الذي وقع في شمال فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.وأظهر مقطع فيديو آخر السيول والفيضانات الجارفة التي اجتاجت فنزويلا، والتي أسفرت عن أضرار مادية جسيمة وجرف سيارات وأشجار وصخور ضخمة.وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص وأضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حي إل كاستانو بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراجوا.