بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن

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في مشهد مُربك ونادر للغاية، غادر الصيني السابق الأمين العام هو جينتاو ، السكرتير الأول للحزب الشيوعي الصيني، على مضض، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب.
وبحسب ما ظهر في الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” طُلب من الأمين العام السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو (ممثل جماعة المعارضة المناهضة لشي تشين بينج) بأدب مغادرة القاعة.
ولا تزال ظروف خروج “هو” المفاجئ من القاعة غير واضحة، لأنه بدا مترددًا بشأن المغادرة في بادئ الأمر.
وظهر “هو” مؤخرًا في حالة صحية متردية خلال المرات التي شوهد فيها في أماكن عامة.
وكان قد اختتم الاحتفال بالكونجرس الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني صباح اليوم السبت في بكين، وسط ترجيح أن يبقى شي جين بينغ في السلطة لمدة ثالثة على التوالي.
ويعد الرئيس السابق، الذي تم إخراجه من الغرفة، ينتمي إلى مجموعة مؤيدة لأمريكا، فيما انتهى المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني بفوز كامل للرئيس شي جين بينج .