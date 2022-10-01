بايرن ميونخ يكتسح ليفركوزن برباعية

فاز فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم الجمعةـ، على نادي باير ليفركوزن برباعية دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني موسم 2022/ 2023.
وبدأت المباراة بضغط قوي من فريق البايرن، حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الألماني ليروي ساني بالدقيقة الـ3.
رباعية لـ بايرن ميونخ:
ثم استمر ضغط البايرن ليُضيف اللاعب جمال موسيالا ثاني الأهداف للفريق البافاري بالدقيقة الـ17، ثم سجل السنغالي ساديو ماني ثالث الأهداف بالدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من اللاعب موسيالا.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر تراجع فريق باير ليفركوزن، ليمنح ذلك الأفضلية لـ بايرن ميونخ للبحث عن تسجيل الهدف الرابع.
وبالفعل استغل توماس مولر خطأ من حارس فريق باير ليفركوزن، ليُسجل الهدف الرابع للبايرن بالدقيقة الـ85.
وبعد نهاية المباراة صعد البايرن مؤقتًا للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 5 نقاط في المركز الـ16.
وكان البايرن نجح في العودة لـ طريق الانتصارات بعد أن تعادل 3 مباريات متتالية وخسر مباراة في آخر 4 جولات من الدوري الألماني قبل مباراة اليوم.