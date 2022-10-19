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ضمن فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون

بدء التسجيل بمعرض مستقبل الإعلام في الرياض

2022-10-19 الساعة 5:26
بدء التسجيل بمعرض مستقبل الإعلام في الرياض
المواطن - الرياض

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أعلن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في دورته الثانية والعشرين، التي ستقام في الرياض، للمرة الأولى، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بدء التسجيل في معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، الذي سيقام مصاحبًا للمهرجان في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر القادم.

فعاليات مستقبل الإعلام

ودعا حساب المعرض، على موقع تويتر، الأفراد والجهات، الراغبين في الحضور والمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المعرض، للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني، ابتداء من اليوم الأربعاء 19 أكتوبر. ويعد معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، من أهم مكوّنات المهرجان، حيث تشارك فيه أكثر من 120 من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزوّدي الخدمات.

تنشيط الإنتاج الإعلامي

ويهدف المعرض، الذي يقام في الرياض للمرة الأولى، إلى تفعيل وتنشيط الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى خلق بيئة خصبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام والمحتوى محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
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