بدء التقديم على برنامج الإمامة في الخارج

​أعلنت وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ضمن برامج الوزارة المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب.

رابط التقديم:

ودعت الوكالة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم بالطلب عن الرابط الالكتروني: هنا، علماً بأن التقديم سيكون متاحاً اعتباراً من يوم الخميس 24/3/1444هـ الموافق 20/10/2022م، وآخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 9/4/1444هـ الموافق 3/11/2022م.

شروط:

وبينت أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوة وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره، وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت أن من الشروط الواجب توفرها في المرشح ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، ويتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للبرنامج، وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الالكتروني.

الجدير بالذكر، أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، بإشراف ومتابعة من معالي الوزير، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم، تماشياً مع مكانة المملكة في العالم الإسلامي.