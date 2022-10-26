بدء الدوام الشتوي بتعليم الجوف ونجران الأحد المقبل

اعتمد المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي توقيت الدوام الشتوي لمدارس المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط، أن توقيت الدوام الشتوي سيطبق بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 5 / 4 / 1444هـ, على أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45 صباحًا في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 8 صباحًا.

تعليم نجران:

كما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، مواعيدَ الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحَت إدارة تعليم المنطقة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا، مشددةً على الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من فوائد تعليمية، ودور الأسرة في المنظومة التعليمية وتكاملها.

الانضباط المدرسي:

وفي وقت سابق، دشن مدير إدارة تعليم الجوف، الحملة الإعلامية للانضباط المدرسي.

وأكد الغامدي على أهمية تحقيق قيمة الانضباط المدرسي في المجتمع التعليمي، تحقيقًا للأهداف التربوية ولأهمية الانضباط المدرسي في تحسين نواتج التعلم.