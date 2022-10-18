بكاء وتأثر ولي عهد الكويت في مجلس الأمة

"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا"



بكاء وتأثر سمو نائب الأمير الشيخ #مشعل_الأحمد في ختام النطق السامي#ولي_العهد #مجلس_الأمة #جلسة_الافتتاح pic.twitter.com/J0XVs4G8AQ — أخبار نيوز (@ommahnews) October 18, 2022

عهد جديد:

تطبيق القانون:

أظهر مقطع فيديو بكاء وتأثر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في ختام النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.وتلا مشعل الأحمد في ختام كلمته الآية الكريمة : “ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا”، كما أكد أن انتخابات مجلس الأمة نجحت بجهود الجميع.وقال ولي العهد الكويتي، خطابنا اليوم هو خطاب العهد الجديد للمرحلة القادمة، وجميعنا شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم. ودعا الشيخ مشعل، الشعب للاستمرار في متابعة نواب مجلس الأمة، ومحاسبتهم، وتابع قائلًا، الحكومة ستقوم بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة. كما وجه ولي العهد الكويتي رسالة لأعضاء مجلس الأمة: على المجلس الترفع عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار.وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أهمية تطبيق القانون بكل عدل ومساواة على الجميع، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت.