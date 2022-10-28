بيع 3 صقور بـ 215 ألف ريال بمزاد نادي الصقور

أقيمت، مساء اليوم الليلة الـ 20 لمزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي يُنظَّم بنسخته الثالثة، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي في مَلهم (شمال مدينة الرياض).

وشهدت الليلة بيع 3 صقور بقيمة 215 ألف ريال، وانطلق المزاد بالصقر الأول “شاهين فرخ” طرح شرق عرعر للطاروحين فهد بن محمد الجهني، وسعد بن مهجع العنزي، وبِيْعَ بمبلغ 79 ألف ريال.

وجاءت المنافسة على الصقر الثاني “شاهين فرخ” طرح الأمحاص – الحماد للطواريح؛ خميس بن رحيل الطرفاوي، وماجد بن رحيل الطرفاوي، وسالم بن عقيلي الطرفاوي، ومحمد بن شمان الرويلي، وعبدالله بن فياض الطرفاوي، ومحمد بن عسكر الطرفاوي، وحماد بن مظهور الطرفاوي، وعايد بن مظهور الطرفاوي، وبِيْعَ بمبلغ 96 ألف ريال.

فيما جاء ختام الليلة مع الصقر الثالث “شاهين فرخ” طرح الوجه للطاروحين؛ عبدالله بن عواد الرشيدي، ومنصور بن حماد الرشيدي، وبِيْعَ بمبلغ 40 ألف ريال.

وعقب المزاد، أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور، وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقَّارين والطواريح.

مزايا عديدة:

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.