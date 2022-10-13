تجربة عمل مثيرة لـ سعودية مع الشرطة الأمريكية

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آلاء الحمد – متخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية تروي تجربتها في العمل مع الشرطة الأمريكية في مجال علم الجريمة كناحية تطبيقية لدراستها@ala2aziz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HQrtzfr30y— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022