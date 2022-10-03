تجنبي حبوب منع الحمل في 5 حالات

‏‏‏أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك حالات ينصح فيها المرأة باجتناب حبوب منع الحمل. ولفت النمر في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن الحالات هي كما يلي: 1- من هُنّ فوق 35 سنة 2- التدخين 3- من أُصِبن بجلطة في القلب/ الدماغ 4- من يعانين من ارتفاع الضغط والسكري 5- من لديهن تضيق سابق في شرايين القلب/ القدمين/ الرقبة/ شبكية العين/ زيادة زلال البول من الكلى. استخدامها: جدير بالذكر أنه يوجد نوعان من حبوب منع الحمل وهما كالتالي: الحبوب التي تحتوي على هرموني الأستروجين والبروجستين معًا، وهذه الأنواع من الحبوب منتشرة كثيرًا عندما تبدأ المرأة في تناولها في خلال خمسة أيام من بعد بداية الدورة الشهرية فهي سوف توفر لها حماية جيدة من الحمل فورًا. ولكن لو بدأت في وقت آخر ويجب عليها أن تمتنع عن الجماع لمدة أسبوع كي تضمن فعالية هذه الحبوب أو تقوم باستخدام طريقة أخرى معها مثل الواقي الذكري. والنوع الثاني الحبوب التي تحتوي على هرمون البروجستين وهذا النوع من الحبوب يقوم بالحماية من الحمل بعد أن يتم تناوله بحوالي 48 ساعة يومين تقريبًا، ولو تم الجماع في أول يومين من الأفضل أن يتم استخدام الواقي الذكري. ومن الأفضل أيضًا أن تتناول المرأة هذه الحبوب في نفس الوقت كل يوم حيث فاعليتها تقل بعد مرور ثلاث ساعات أو أكثر بعد الوقت المعتاد. ولا يوجد أي داعي لانتظار اليوم الأول للدورة الشهرية لكي يتم البدء في تناول حبوب منع الحمل ولكن من الممكن أن تقوم المرأة بتناولها عندما تشاء ولكن سوف تنتظر 7 أيام فقط لكي تصبح هذه الحبوب فعالة.

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