تحطم طائرة أمريكية قرب مبنى سكني

وثق مقطع فيديو، تصاعد النيران وألسنة اللهب بعد تحطم طائرة ركاب أمريكية، عقب سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير.

مقتل جميع ركاب طائرة أمريكية بعد سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير#العربية pic.twitter.com/TxXDEVuPT8 — العربية (@AlArabiya) October 22, 2022

سقوط بجوار مبنى

وحسب قناة “العربية”، تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد جراء سقوطها بجوار المبنى، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقالت مدينة كين في بيان: “وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل”.

عدم وجود إصابات

لكن لم تقع إصابات في المبنى الذي يقطن به عدد من العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم.