تراجع ضخم لـ الين الياباني أمام الدولار

تراجع الين الياباني، أمام الدولار، وذلك مسجلًا أدنى مستوى منذ عام 1990، فيما يتأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها. تحرك الدولار وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، تحرك الدولار بالقرب من ذروة 32 عامًا فوق 149 ينًا الثلاثاء، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى. ارتفاع كبير وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن قرار إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة إلى ربع نقطة بدلًا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان “متوازنًا بدقة”. كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار لارتفاع أكبر من المتوقع، مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة. وسجلت العملة الأمريكية 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس 1990. ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء. تراجع أمام عملات في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربًا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.