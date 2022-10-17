ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز سان جيرمان

صعد الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوزه المثير على نادي أوليمبيك مارسيليا أمس بهدف دون رد.
وكانت مباريات الجولة الـ11 بدأت الجمعة الماضية، حيث فاز ليل على ستراسبورج بثلاثية دون رد، وفي مباريات أول أمس، تعادل لوريان بدون أهداف مع نادي ستاد ريمس، بينما فاز لانس على نادي مونبيليه بهدف دون رد.
وفي مباريات أمس الأحد، فاز تولوز على أنجيه بثلاثية مقابل هدفين، تعادل أوكسير مع نيس بهدف لكل فريق، فاز نانت على ستاد بريست برباعية لهدف، فاز رين على ليون بثلاثية مقابل هدفين.
تعادل تروا مع أجاكسيو بهدف لكل فريق، تعادل موناكو مع كليرمون فوت بهدف لكل فريق، وفاز باريس سان جيرمان على مارسيليا بهدف دون رد.
ترتيب الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة، يليه لوريان ثانيًا برصيد 26 نقطة، لانس ثالثًا برصيد 24 نقطة، مارسيليا رابعًا برصيد 23 نقطة، رين خامسًا برصيد 21 نقطة، موناكو سادسًا برصيد 21 نقطة، ليل سابعًا برصيد 19 نقطة، كليرمون ثامنًا برصيد 17 نقطة.
تولوز تاسعًا برصيد 15 نقطة، ليون عاشرًا برصيد 14 نقطة، مونبيليه في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، تروا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، نيس بالمركز الثالث عشر، برصيد 12 نقطة، نانت في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ستاد ريمس في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط.
أوكسير في المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط، ستراسبورج في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، أجاكسيو في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، أنجيه في المركز الـ19 برصيد 8 نقاط، ستاد بريست في المركز العشرين والأخير برصيد ست نقاط.