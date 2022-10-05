تشكيلة موسيماني الأولى مع الأهلي

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي بـ الأهلي أول تشكيلة له مع الفريق وذلك بعد توليه مهمة تدريب النادي في مباراة جدة التي تنطلق بعد قليل في دوري يلو.
تشكيل الأهلي
وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، هشام فايق، فرانك كوم، زياد الجهني، سلمان المؤشر، عبدالله المقرن، هيثم عسيري”.
ويواجه الراقي، جاره جدة في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل ديربي جدة اليوم، ما يزيد من صعوبتها، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع.
وبدأ موسيماني مهمته رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل يومين، حيث قاد التدريبات الجماعية، وتم عقد مؤتمر صحافي لتقديمه إلى وسائل الإعلام بالأمس، ويطمح لتحقيق انطلاقة قوية خلال ديربي جدة الليلة.
ويعول موسيماني كثيرًا على الحضور الجماهيري في مواجهة الليلة، لدعم وتحفيز اللاعبين في ظهوره الأول مع الفريق، أملًا في تقديم أداء جيد وخطف الثلاث نقاط، والحصول على دفعة معنوية لمواصلة التألق.