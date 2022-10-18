تفاصيل عمومية الاتحاد السعودي الـ15

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الـ15 في الرياض بمشاركة 47 عضوًا يمثلون الأندية، وذلك وفقًا للفقرة 1 من المادة 22 للنظام الأساسي للاتحاد.
عمومية الاتحاد السعودي
وتنطلق أعمال الجمعية العمومية عند الواحدة ظهرًا، حيث تناقش جدول الأعمال الذي حدده النظام الأساسي ويتضمن المصادقة على محضر الاجتماع السابق وتعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وتعيين المراقبين المستقلين.
وتشهد تقديم تقرير الرئيس الذي يضم الأنشطة التي أقيمت منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي أقيم يوم 6 أكتوبر الماضي، حيث يستعرض رئيس الاتحاد أبرز الأعمال التي حققها الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يتم عرض بيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه وبيان الربح والخسارة، بجانب المصادقة على التقارير المالية واعتماد الميزانية، والتصويت على مقترحات تعديل النظام وقبول العضويات وتعيين المحاسب القانوني، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.
حفل جائزة الجمهور المثالي
وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، سيبدأ حفل لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتوزيع جائزة الجمهور المثالي لمنافسات موسم 2021/ 2022، وفقًا لعدة معايير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).