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بمشاركة 47 عضوًا

تفاصيل عمومية الاتحاد السعودي الـ15

2022-10-18 الساعة 7:13
تفاصيل عمومية الاتحاد السعودي الـ15
المواطن - الرياض

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يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الـ15 في الرياض بمشاركة 47 عضوًا يمثلون الأندية، وذلك وفقًا للفقرة 1 من المادة 22 للنظام الأساسي للاتحاد.

عمومية الاتحاد السعودي

وتنطلق أعمال الجمعية العمومية عند الواحدة ظهرًا، حيث تناقش جدول الأعمال الذي حدده النظام الأساسي ويتضمن المصادقة على محضر الاجتماع السابق وتعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وتعيين المراقبين المستقلين.
الجمعية العمومية ال15 الاتحاد السعودي
شعار الاتحاد – المصدر saff
وتشهد تقديم تقرير الرئيس الذي يضم الأنشطة التي أقيمت منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي أقيم يوم 6 أكتوبر الماضي، حيث يستعرض رئيس الاتحاد أبرز الأعمال التي حققها الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية. ومن المقرر أن يتم عرض بيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه وبيان الربح والخسارة، بجانب المصادقة على التقارير المالية واعتماد الميزانية، والتصويت على مقترحات تعديل النظام وقبول العضويات وتعيين المحاسب القانوني، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.
لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار الاتحاد – المصدر @saudiFF

حفل جائزة الجمهور المثالي

وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، سيبدأ حفل لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتوزيع جائزة الجمهور المثالي لمنافسات موسم 2021/ 2022، وفقًا لعدة معايير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
لجنة المسؤولية الاجتماعية تسلم جائزة الجمهور المثالي
جائزة الجمهور المثالي – المصدر saff
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