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يُمشى المحوري لرش الأرض

تنويه لأصحاب مزارع الفقع

2022-10-04 الساعة 10:53
تنويه لأصحاب مزارع الفقع
المواطن - الرياض

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وجه خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق تنويهًا إلى أصحاب مزارع الفقع، بالتزامن مع دخول موسم الوسم. وقال الزعاق في فيديو له عبر تويتر: إنه خلال هذه الأيام يُمشى المحوري لرش الأرض لتمهيدها دورة واحدة فقط وبعد أسبوع (مع دخول الوسم) يُمشى المحوري مرتين بالأسبوع، وبعد 70 ليلة تقريبًا من الرشة الأولى تبدأ تباشيره المسمى بالهوبر.

أوقات التقاط الفقع:

وقال الزعاق في وقت سابق: إنه إذا نزل المطر، خلال موسم سهيل والوسم فإنه ينبت الفقع الزبيدي، وهو الفقع الأبيض البارز على الأرض، أما إذا نزل المطر خلال موسم المربعانية فإنه ينبت الفقع الخلاسي، وهو الفقع الأحمر المندس بباطن الأرض، مشيرًا إلى أن ظهور الفقع دليل على دفء باطن الأرض، فهو يظل محتبسًا طوال فترة الشتاء القارس، ومع دفء شمس الربيع، يظهر ويبرز على وجه الأرض.

تباشير ظهوره:

وأضاف خبير الأرصاد الجوية أن تباشير الفقع تبدأ بظهور الهوبر، وهو نوع من الفقع لونه أسود ويشبه بعرة الغنم غير مأكول، وظهوره دليل بارز على قرب ظهور الفقع المأكول، الزبيدي والخلاسي والجباه. وأوضح خالد الزعاق أن الهوبر لا تظهر إلا بعد أول مطر بـ 3 أشهر تقريبًا، لافتًا إلى أن أفضل وقت لالتقاط الفقع، هو أول النهار وآخره.
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