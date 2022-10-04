تنويه لأصحاب مزارع الفقع

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وقال الزعاق في فيديو له عبر تويتر: إنه خلال هذه الأيام يُمشى المحوري لرش الأرض لتمهيدها دورة واحدة فقط وبعد أسبوع (مع دخول الوسم) يُمشى المحوري مرتين بالأسبوع، وبعد 70 ليلة تقريبًا من الرشة الأولى تبدأ تباشيره المسمى بالهوبر.
أصحاب مزارع الفقع :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 4, 2022
خلال هذه الأيام يُمشى المحوري لرش الأرض لتمهيدها دورة واحدة فقط
وبعد أسبوع (مع دخول الوسم)
يُمشى المحوري مرتين بالأسبوع
وبعد 70 ليلة تقريباً من الرشة الأولى تبدأ تباشيره المسمى بالهوبر
pic.twitter.com/lQvRz6S32C