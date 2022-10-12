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التعاقد على بعض المنتجات

توقعات بانخفاض أسعار الملابس والأغذية 20%

2022-10-12 الساعة 12:59
توقعات بانخفاض أسعار الملابس والأغذية 20%
المواطن - الرياض

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مع اقتراب موسم الشتاء يتوقع العديد من المواطنين في المملكة، انخفاض الأسعار لاسيما في الملابس والمواد الغذائية، وذلك بعيدًا عن التخفيضات الوهمية التي يقوم بها بعض التجار للتحايل على المستهلكين.

انخفاض الأسعار: 

وفي هذا الصدد، تحدث نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة، إبراهيم العقيلي، أمس الثلاثاء، لبرنامج “الراصد” موضحًا حقيقة انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة. وأكد الدكتور إبراهيم العقيلي انخفاض الأسعار في الفترة الحالية بنسبة من 15 لـ 20% لاسيما في الملابس الموسمية الحالية لارتباطها بالموسم الحالي، مع اقتراب نزول الملابس الشتوية.

تعاقد على منتجات: 

وفيما يتعلق باحتمالية انخفاض الأسعار خلال فترة الـ 6 أشهر القادمة، قال العقيلي: إن هناك بعض المنتجات تم التعاقد عليها مسبقًا مع الشركات على أسعار الشحن السابقة، لذا فهو يتوقع انخفاض أسعار السلع الغذائية والمعدات خلال الفترة من 4 لـ 6 أشهر بنسبة من 15 لـ 20%. وأضاف العقيلي أنه كلما احتوت الحاويات على منتجات أقل كلما ساهم ذلك في خفض الأسعار، وذلك على عكس المنتجات الكبيرة لارتباطها بأسعار الشحن.

تخفيضات وهمية: 

وتزامنًا مع عروض انخفاض الأسعار، دعا عضو جمعية حماية المستهلك بالمملكة الدكتور “حبيب الله تركستاني” جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، بضرورة عدم الاندفاع وراء التخفيضات الوهمية، مع الاقتصار على شراء الأشياء التي يحتاج إليها فقط، دون المبالغة في عملية الشراء بسبب العروض الوهمية التي انتشرت مؤخرًا. وتختص وزارة الوكالة لحماية المستهلك من الغش والخداع والتقليد والإعلانات المظللة والممارسات غير العادلة، والرقابة على السلع والخدمات لضمان سلامتها ورفع مستوى وعي المستهلك، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بجودة السلع. كما تُعنى الوكالة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقـة بالمستهلك وتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.
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