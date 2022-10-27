تونغ لي تتحدث العربية في مبادرة الاستثمار

ألقت الرئيس التنفيذي لشركة BOC INTERNATIONAL “تونغ لي” التحية باللغة العربية، بقولها: السلام عليكم.

فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة BOC INTERNATIONAL "تونغ لي" تلقي التحية بالعربية "السلام عليكم" على الحضور في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار وتقول أتمنى أني ألقيتها بشكل صحيح#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/3AnDu8lXy4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022

وقالت تونغ لي خلال مشاركتها في إحدى الجلسات الحوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار، إنها تعلمت نطق التحية باللغة العربية وأملت أن تنطقها بشكل صحيح.

مبادرة الاستثمار

كانت مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت في العاصمة الرياض لمدة ٣ أيام، وسط توقعات بقمة استثنائية، حيث بدأت أعمال الدورة السادسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد”، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة للحديث عن آفاق الاقتصاد والاستثمار العالمي.