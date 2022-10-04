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لمستخدمي المنصة في السعودية

تويتر تضيف اللغة العربية إلى ميزة “مراجعة الردود”

2022-10-04 الساعة 12:04
تويتر تضيف اللغة العربية إلى ميزة “مراجعة الردود”
المواطن - الرياض

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أعلنت منصّة “تويتر” اليوم عن إضافة اللغة العربية إلى ميزة “مراجعة الردود”، سعياً منها لتشجيع مرتادي المنصة على إعادة النظر في ردودهم التي قد تعود بالضرر أو الإساءة إلى مرتادي المنصة الآخرين، بما قد تتضمنّه من إهانات أو كلمات جارحة أو ملاحظات بغيضة، وذلك قبل نشر تغريداتهم.

محادثات هادفة ومفيدة

ويأتي إطلاق هذه الميزة انسجاماً مع التزام المنصّة بتوفير مساحة آمنة لإجراء المحادثات الهادفة والمفيدة. ويناقش مرتادو “تويتر” ما يدور حولهم من أحداث ومستجدات قد تأخذ أحيانًا منحىً ذا طابع حاد في النقاش الدائر فيما بينهم، فيميل البعض إلى التفوّه بكلمات قد يندمون عليها لاحقاً؛ أظهرت النتائج التي أجرتها المنصة أن أكثر من 30٪ من مستخدمي المنصة ممن يتحدثون اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، ونحو 47٪ ممن يتحدثون اللغة البرتغالية في البرازيل، قاموا بمراجعة ردودهم الأولية، أو قرروا عدم نشرها نهائيًا.

ميزة مراجعة الردود

وأطلقت “تويتر” ميزة “مراجعة الردود” في عام 2022، ووفرتها لمرتادي المنصة عالميًا باللغة الإنجليزية جنبًا إلى جنب مع اللغة الإسبانية في المكسيك، واللغة التركية حول العالم، واللغة البرتغالية في البرازيل، ولاقت نجاحًا في تشجيع المغردين على التروّي قبل نشر تغريداتهم وإعادة النظر في ردودهم التي قد تعود بالضرر أو الإساءة على الآخرين. وبادرت المنصّة إلى تحسين أنظمتها وتمكينها من إرسال التنبيهات لمرتادي المنصة بضرورة مراجعة تغريداتهم في الوقت المناسب، وذلك استنادًا على الملاحظات والدروس المستفادة التي توصّلت إليها تجربة هذه الميزة. وأصبحت هذه الميزة، اعتباراً من اليوم، متاحة باللغة العربية في المملكة العربية السعودية على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid.
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