ثائرات إيرانيات يركلن الباسيج

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثائرات إيرانيات تمكن من إسقاط أحد عناصر قوات الباسيج في طهران، وقمن بضربه وسحله، انتقامًا من جرائم القوات التي تتبع الحرس الثوري ضد المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران.

انهالت الأقدام

وفي الفيديو، يمكن رؤية لحظة سقوط عنصر الأمن الإيراني، في أيدي المتظاهرات، وقد ظهر بجسده عديد الكدمات نتيجة للضرب المُبرح، حيث انهالت عليه أقدام الثائرات، وتعالت أصوات الجميع وسط مطالب باستمرار الانتقام منه ومن جميع قوات الباسيج.

وكلف النظام الإيراني، قوات الباسيج بقمع الاحتجاجات المندلعة بالبلاد منذ مقتل مهسا أمني، على يد شرطة الأخلاق في إيران.