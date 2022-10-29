ثلاثية تحسم مباراة توتنهام ضد بورنموث

حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على حساب نادي بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

بورنموث كان تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب كيفر مور بالدقيقة الـ22، ثم في الشوط الثاني، أضاف مور الهدف الثاني لـ بورنموث بالدقيقة الـ49.

توتنهام ضد بورنموث

ونجح السبيرز بعد ذلك في إضافة 3 أهداف عبر كل من ريان سيسجنون وبن دافيز ورودريجو بينتانكور في الدقائق الـ58 والـ74 والتسعين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق اللندني 26 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فيتاليتي معقل نادي بورنموث.