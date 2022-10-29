ثلاثية تحسم مباراة توتنهام ضد بورنموث

إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700 ألف مسافر محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223
حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على حساب نادي بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.
بورنموث كان تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب كيفر مور بالدقيقة الـ22، ثم في الشوط الثاني، أضاف مور الهدف الثاني لـ بورنموث بالدقيقة الـ49.
ونجح السبيرز بعد ذلك في إضافة 3 أهداف عبر كل من ريان سيسجنون وبن دافيز ورودريجو بينتانكور في الدقائق الـ58 والـ74 والتسعين.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق اللندني 26 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فيتاليتي معقل نادي بورنموث.