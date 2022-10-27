جامعة نجران تبدأ التسجيل في برنامج رواد السياحة

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أعلنت جامعة نجران ممثلة بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع وزارة السياحة اليوم ،بدء التسجيل في برنامج رواد السياحة ، وذلك عبر الرابط التالي .
وأكدت الجامعة أن البرنامج يعدُّ أحد البرامج المجتمعية غير الربحية الهادفة لتنمية الموارد البشرية الداعمة؛ لنهوض وديمومة القطاع السياحي الوطني، بما يحسن جودة الحياة للمجتمع ، وينمي قدرات أفراده، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن البرنامج يحتوي على دورات تخصصية تمنح شهادات تدريبية معتمدة دولياً في مجال السياحة، تؤهل الحاصلين عليها للترشح على وظائف القطاع السياحي.