جامعة نجران تبدأ التسجيل في برنامج رواد السياحة

أعلنت جامعة نجران ممثلة بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع وزارة السياحة اليوم ،بدء التسجيل في برنامج رواد السياحة ، وذلك عبر الرابط التالي .

برامج جامعة نجران

وأكدت الجامعة أن البرنامج يعدُّ أحد البرامج المجتمعية غير الربحية الهادفة لتنمية الموارد البشرية الداعمة؛ لنهوض وديمومة القطاع السياحي الوطني، بما يحسن جودة الحياة للمجتمع ، وينمي قدرات أفراده، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن البرنامج يحتوي على دورات تخصصية تمنح شهادات تدريبية معتمدة دولياً في مجال السياحة، تؤهل الحاصلين عليها للترشح على وظائف القطاع السياحي.