جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات

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وقال الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: إن أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات. وفي المقابل، رد الباحث الشرعي تركي الغامدي على قول الزهراني: إن هذه أمراض نفسية وليست تلبسًا.
فيديو | الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات— الراصد (@alraasd) October 3, 2022
والباحث الشرعي تركي الغامدي يرد: هذه أمراض نفسية وليست تلبس#الراصد pic.twitter.com/Z20JlAMWcP