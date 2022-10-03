جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات

فيديو | الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات



والباحث الشرعي تركي الغامدي يرد: هذه أمراض نفسية وليست تلبس#الراصد pic.twitter.com/Z20JlAMWcP — الراصد (@alraasd) October 3, 2022

تبرج النساء:

الغامدي يرد:

شهدت حلقة الراصد المذاع على قناة الإخبارية، حالة من الجدل بسبب ما يشاع بشأن تلبس الجن.وقال الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: إن أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات. وفي المقابل، رد الباحث الشرعي تركي الغامدي على قول الزهراني: إن هذه أمراض نفسية وليست تلبسًا.وتابع الزهراني أن تبرج النساء عامة قد يسبب تلبس الجن، مضيفًا أن بعض النساء يُغشى عليهن في الأفراح بسبب كثرة الجن والشياطين في تلك الأماكن.ورد الغامدي على ذلك بالقول: إن هذا رأي الزهراني ولكنه ليس صحيحًا، مشددًا على أن تلك الأقوال تلعب على وتر الحالات النفسية وفكرة القوى الخارقة تدمر النفسية.