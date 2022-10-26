جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

تترقب الجماهير مصير المدافع المصري الدولي أحمد حجازي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، متمنية استمراره مع العميد لفترة طويلة.

التجديد لأحمد حجازي

وتعاقد نادي الاتحاد مع أحمد حجازي في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش الإنجليزي، وينتهي عقده مع العميد بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتؤكد تقارير أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توصلت لاتفاق مع حجازي، من أجل تجديد عقده لمدة موسمين آخرين، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء بقاء أحمد حجازي في صفوف الاتحاد، ليصبح اسم المدافع المصري ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أبدوا سعادتهم باستمراره، وتمنوا له التوفيق.

وأصبح أحمد حجازي ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ الانضمام إلى صفوفه، حيث يلعب دورًا كبيرًا كقائد سواء في الملعب أو خارجه، بجانب تألقه دفاعيًا، وتسجيله لأهداف حاسمة.

الاتحاد بالدوري

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وذلك قبل فترة التوقف الحالية، نظرًا لاستعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2022.