جونسون يستعد للوزارة وعودته تثير الجدل

تشير التوقعات بعودة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لمنصبه، بعدما حظى بتأييد 100 نائب وهو الرقم المطلوب لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء، بحسب ما أفاد النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ وتقارير منفصلة لصحيفة “صنداي تايمز” اليوم السبت.

تأتي احتمالية عودة جونسون عقب استقالة ليز تراس بعد 45 يوما مضطربا، معترفة بأنها لا تستطيع الوفاء بحزمة تخفيض الضرائب الاقتصادية، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية.

عودة مثيرة

وفي المقابل، لم يعلن جونسون حتى الآن رسميا أنه سيخوض السباق، لكن دودريدغ قال إن جونسون أبلغه بأنه “مستعد له”.

يشار إلى أن جونسون وصل إلى بريطانيا صباح اليوم، عائدًا من إجازته في جمهورية الدومينيكان، بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لخليفته ليز تراس.

وستكون عودة جونسون بمثابة عودة مذهلة لشخصية مثيرة للاستقطاب أجبرتها فضائح أخلاقية متقلبة على الاستقالة.

ويقول معارضون إن إعطاءه فرصة أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجدل وخيبة الأمل.

كارثة انتخابية

تأتي حالة عدم اليقين في القيادة في وقت يتسم بضعف النمو الاقتصادي وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار البقالة والوقود والأساسيات الأخرى.

وكشفت موجة متزايدة من الاضرابات من قبل عمال القطارات والبريد والمحامين وغيرهم عن استياء متزايد مع اقتراب الركود.

نحن إذاً أمام مرحلة جديدة: تخرج ليز تراس من “10 داونينغ ستريت” ليعود إليه بوريس جونسون وكأنه لم يغادره يوماً. لكن أمام جونسون العائد تحديات قد لا ينجح في التصدي لها، رغم أنه بات أمل حزب المحافظين الأخير لتجنب كارثة انتخابية بعد عامين، إن لم يكن قبل ذلك عبر انتخابات مبكرة!