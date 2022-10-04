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سرد أدلته في مقابلة مع بلومبرغ

جيفري ساكس: أمريكا وراء تخريب نورد ستريم!

2022-10-04 الساعة 3:26
جيفري ساكس: أمريكا وراء تخريب نورد ستريم!
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال البروفيسور في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، إن أمريكا هي التي قامت بتفجير خط أنابيب نورد ستريم، مضيفًا أن العديد من الخبراء والمحللين يعتقدون نفس الأمر لكنهم غير قادرين على الحديث عن ذلك. وقال جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، في حواره مع تلفزيون بلومبرغ عند سؤاله عن الصراع في أوكرانيا: ألقى معظم المحللين في الغرب باللوم على روسيا واتهموها بمحاولة تصعيد الصراع والضغط على أوروبا لإلغاء دعمها لكييف. وأضاف ساكس الذي يعمل أيضًا مستشارًا لكبار قادة الأمم المتحدة أنه يشتبه في عكس ذلك متابعًا: أراهن على أن الانفجار كان عملًا أمريكيًا ربما بالتعاون مع بولندا. وعند الوصول لهذه النقطة، قاطعه مضيف بلومبرغ، توم كين قائلًا: يجب أن نتوقف عند هذا الحد، هذه محض تكهنات، لماذا تعتقد أن هذا كان عملًا أمريكيًا؟ ما الدليل الذي لديك على ذلك؟ بروفيسور أمريكا وراء تخريب نورد ستريم

أدلة تدين أمريكا

وقال ساكس إن هناك أكثر من دليل يدين أمريكا، متابعًا: أولًا، رصدت الرادارات وجود مروحيات عسكرية أمريكية، التي تتمركز عادة في غدانسك، بولندا، كانت تحلق فوق هذه المنطقة، فلماذا هذا التوقيت تحديدًا؟ وتابع: ثانيًا، قال الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام وتحديدًا في 7 فبراير، بجانب مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن أمريكا ستنهي خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا، مؤكدًا على أنه بطريقة أو بأخرى سننهي نورد ستريم. وبحسب بلومبرغ فقد قال بايدن حينها: إذا غزت روسيا حدود أوكرانيا سواء بعبور الدبابات أو القوات، فلن يكون هناك نورد ستريم 2، وسنضع حدًا له، وعندما تم الضغط عليه للحصول على تفاصيل حول كيفية وفائه بهذا الوعد بالنظر إلى أن خط الأنابيب ليس تحت سيطرة الولايات المتحدة، لم يخض في التفاصيل لكنه قال: أعدكم أننا سنكون قادرين على القيام بذلك. بروفيسور أمريكا وراء تخريب نورد ستريم واستطرد البرفيسور سرد أدلته قائلًا: ثالثًا، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة تعقيبًا على الحادث إنها فرصة هائلة، وهذه طريقة غريبة للتحدث إذا كنت قلقًا بشأن القرصنة على البنية التحتية الدولية ذات الأهمية الحيوية. وأردف حواره قائلًا: أعلم أن ذلك يتعارض مع روايتنا في الغرب، لا يُسمح لك بقول هذه الأشياء، لكن الحقيقة تنتشر في جميع أنحاء العالم والجميع يعتقدون أن الولايات المتحدة فعلت ذلك.

روسيا تتهم أمريكا

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها فجروا نورد ستريم، مضيفًا: لم تكن العقوبات كافية، فاتجهوا إلى الأعمال الإرهابية. وقال الكرملين إن مزاعم اتهام روسيا هي ادعاءات غبية وحمقاء، وقال مسؤولون روس إن واشنطن لديها دافع لأنها تريد بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. جيفري ساكس: أمريكا وراء تخريب نورد ستريم! - المواطن ونفى البيت الأبيض الاتهام بأنه مسؤول وقال بايدن إن الأضرار التي لحقت بشبكة نورد ستريم كانت عملًا تخريبيًا متعمدًا.
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