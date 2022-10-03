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جيوفينكو يزور مران الهلال

2022-10-03 الساعة 10:28
جيوفينكو يزور مران الهلال
المواطن - مروة نبيل

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حرص النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو على زيارة نادي الهلال، اليوم الاثنين، وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

جيوفينكو في الهلال:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب جيوفينكو مع اللاعبين والمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بجانب حصوله على قميص الفريق، وعلق قائلًا: “نوّرنا سيبا”.  
جيوفينكو في الهلال
جانب من زيارة سيباستيان – المصدر @Alhilal_FC
وكان جيوفينكو قد أعلن مؤخرًا عن عودته إلى الرياض، لحضور مباراة الهلال ضد التعاون الماضية، وتوديع جماهير الأزرق، بعدما قرر اعتزال لعب كرة القدم رسميًّا، عقب نهاية مسيرته مع سامبدوريا في يوليو 2022.  
جيوفينكو
جانب من زيارة سيباستيان – المصدر @Alhilal_FC
وانضم جيوفينكو إلى صفوف الهلال في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، قبل أن يرحل عن الزعيم في أغسطس 2021، ونجح في التتويج بالعديد من البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
سيباستيان جيوفينكو
سيباستيان

خسارة الهلال:

ولعب الهلال ضد التعاون بالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الزعيم بهدفين مقابل هدف. وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
الهلال ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl
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