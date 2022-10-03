جيوفينكو يزور مران الهلال

حرص النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو على زيارة نادي الهلال، اليوم الاثنين، وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
جيوفينكو في الهلال:
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب جيوفينكومع اللاعبين والمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بجانب حصوله على قميص الفريق، وعلق قائلًا: “نوّرنا سيبا”.
وكان جيوفينكو قد أعلن مؤخرًا عن عودته إلى الرياض، لحضور مباراة الهلال ضد التعاون الماضية، وتوديع جماهير الأزرق، بعدما قرر اعتزال لعب كرة القدم رسميًّا، عقب نهاية مسيرته مع سامبدوريا في يوليو 2022.
وانضم جيوفينكو إلى صفوف الهلال في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، قبل أن يرحل عن الزعيم في أغسطس 2021، ونجح في التتويج بالعديد من البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
خسارة الهلال:
ولعب الهلال ضد التعاون بالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الزعيم بهدفين مقابل هدف.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.