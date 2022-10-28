حقيقة نقل ديربي الهلال والنصر من مرسول بارك

تحدثت فئات عريضة من جمهوري الهلال والنصر في الساعات القليلة الماضية، عن ما تم تداوله من أنباء حول إمكانية نقل ديربي الرياض بين الفريقين من ملعب مرسول بارك بسبب إغلاقه.

وكانت بعض الأنباء تحدثت عن إقامة بعض من الحفلات بالملعب وخارجه ستقام في ديسمبر المقبل في ظل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم في قطر، مما سيؤدي لإغلاقه.

الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من النصر نفى أن ديربي الهلال والنصر سيُنقل خارج ملعب مرسول بارك، مضيفًا أن المباراة ستقام في موعدها وبصورة طبيعية على الملعب.

ديربي الهلال والنصر

يذكر أن ديربي النصر والهلال سيقام يوم الأحد 25 ديسمبر المقبل في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر سيواجه في الجولة التاسعة، فريق الرائد، بينما يواجه الهلال، نادي الباطن بالجولة التاسعة وقبل الديربي بينهما.

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سادسًا برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.