حكاية اكتشاف أكبر ماسة بالعالم من مقلب قمامة

تعد ماسة “الكناري الذهبية” الأكبر في العالم، من الماسات الشهيرة والمهمة، خاصة لما لها من قصة غريبة بعد العثور عليها في مقلب للقمامة.

من مقلب للقمامة.. ما هي قصة أكبر #ماسة في العالم؟ pic.twitter.com/aMDXsZWHxO — العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 22, 2022

وزن ضخم

وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، يبلغ وزنها 303 قراريط، ويتميز لونها بالأصفر على بني داكن، وتم اكتشاف 5 ماسات فقط بهذا الحجم في العالم.

وكان يزيد وزنها الأصلي على 407 قراريط، إلا أنه قل قليلًا بعد قطعها على شكل الكمثري الشهير، لإعطاء الأولوية للون المصقول والوضوح.

بين القمامة

ويرجع تاريخ الكناري الذهبية إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما عثرت فتاة صغيرة عليها بين كومة من الأنقاض، إذ اعتبر عمال المنجم القريب من منزل عم البنت في الكونغو، أن الحجر ضخم جدًا ولا يمكن أن يكون ماسة لذلك تخلصوا منه بإلقائه.

وعثرت الفتاة على الماسة وأعطتها لعمها الذي باعها لتجار الماس، وتم تقطيعها على مدى السنوات إلى 15 حجرًا مكتملًا.

أرقام قياسية

ولـ”الكناري الذهبية” تاريخ من الأرقام القياسية، فبجانب احتفاظها بمكانتها كأكبر ماسة مقطوعة لا تشوبها شائبة، فإنها تم ترصيعها في عقد من قبل جواهرجي سويسري، واعتبرته موسوعة غينيس للأرقام القياسية العقد الأكثر قيمة في العالم في 2013.

ومن المقرر أن تعرض الماسة التاريخية في جولة حول العالم، تبدأ في صالات سوذبيز بدبي إلى جنيف وهونج كونج ومدن أخرى.