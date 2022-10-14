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بعد حديثه مع إحدى المشجعات

حمدالله قبل إيقافه المحتمل: الدوري لنا

2022-10-14 الساعة 8:35
حمدالله قبل إيقافه المحتمل: الدوري لنا
المواطن - محمد سمعه

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قدم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، وعدًا لإحدى مشجعات نادي الاتحاد بمساعدة العميد على نيل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.
وكان النجم المغربي تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية فسخ عقده مع النصر وانضمامه لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا بتعليق العقوبة مؤقتًا يوم 7 سبتمبر الماضي. وقال المشجعة الاتحادية لـ اللاعب المغربي: “الدوري يا كابتن”.

رد حمدالله 

فرد علها اللاعب المغربي: “إن شاء الله الدوري لنا”. القانوني الرياضي أحمد الشيخي كشف عن 4 قرارات مرتقبة من قبل مركز التحكيم الرياضي بشأن مدة إيقاف اللاعب المغربي حيث ستُحسم القضية بقرار واحد منهم. وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: إنه إما يتم تأييد إيقافه لمدة 4 أشهر أو تخفيض عقوبته لشهرين أو إلغاء عقوبته نهائيًّا أو إعادة القضية للجنة الاحتراف مجددًا. وأضاف الشيخي أن القرار الأقرب سيكون تخفيض مدة عقوبة نجم نادي الاتحاد من 4 أشهر لـ شهرين مما يُسعد عشاق الاتحاد ويغضب إدارة النصر والمنتمين لأصفر الرياض. وأشار الشيخي إلى أن فترة توقف الدوري السعودي لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر ستكون مُحتسبة من ضمن مدة إيقاف المهاجم المغربي. وأوضح الشيخي إلى أن القرار النهائي في قضية حمدالله سوف يُصدر من مركز التحكيم الرياضي خلال 10 أيام بحسب اللوائح والقوانين.
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