حمدالله يقود تشكيل الاتحاد ضد النصر

تشكيلة الاتحاد:

كشف المدربان، الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو تشكيل كلاسيكو النصر والاتحاد في الجولة الـ5 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وجاءت تشكيلة النصر مكونة من: “دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، ألفارو جونزاليس، غيسلان كونلان، جوستافو، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب، فينسينت أبو بكر”.أما تشكيلة العميد فجاءت مكونة من: “جروهي، بامسعود، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، عوض الناشري، طارق حامد، برونو هنريكي، كورونادو، حمدالله، عبدالرحمن العبود”.ويواجه اللاعب المغربي أزمة قانونية مع فريقه السابق نادي النصر بعد أن كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر، ثم أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا بتعليق عقوبته، ليشارك بصورة طبيعية اليوم ضد النصر. مستوى اللاعب المغربي في مباراة الخليج بالجولة الرابعة وإحرازه لهدفين يطمئن الجماهير عند مواجهة النصر.اللاعب المغربي يرغب في جعل إدارة النصر تندم على فسخها عقده في ديسمبر الماضي، حيث يريد قيادة الاتحاد للفوز في أول مباراة يخوضها المهاجم المغربي ضد فريقه السابق في الرياض. وسوف يغيب البرازيلي رومارينيو عن مواجهة نادي النصر اليوم بسبب الإصابة، كذلك يغيب الأنجولي هيلدر كوستا.