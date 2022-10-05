Icon

متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقديراً لمسيرته المهنية

خالد المالك شخصية العام الإعلامية

2022-10-05 الساعة 3:00
خالد المالك شخصية العام الإعلامية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك بمنحه جائزة “شخصية العام الإعلامية”؛ تقديراً لمسيرة مهنية طويلة امتدت على مدار نحو خمسة عقود أمضاها في خدمة الصحافة العربية، وإثراء المشهد الإعلامي العربي، ولما قدمه من إسهامات جليلة في دعم مسيرة الصحافة السعودية, حيث صدر له أكثر من 17 مؤلفاً، أغلبها في مجال الصحافة والإعلام.

جائزة الإعلام العربي

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 أمس، تزامناً مع فعاليات اليوم الأول للدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي, بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع الإعلام في العالم العربي. وهنّأ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز الإعلام العربي وضمن محاورها الثلاثة وما تشمله من فئات تغطي مختلف القطاعات الإعلامية الصحافية والمرئية والرقمية, حاثاً على مواصلة مسيرة الإبداع وتقديم منتج إعلامي على مستوى رفيع من التميز يعود بالنفع على المجتمع ويخدم مصالحه، مؤكداً الهدف الأسمى للجائزة نحو تعزيز دور الإعلام في تمكين الإنسان العربي من تحقيق الريادة في ركب التطور العالمي.

أفضل منصة إخبارية

يذكر أنه تم منح جائزة الإعلام الرقمي فئة “أفضل منصة إخبارية” إلى صحيفة “اندبندنت عربية” السعودية، ضمن جوائز الإعلام العربي لـ14 فائزاً في مختلف فئات الجائزة، تقديراً لأعمال استحقت التكريم قدمها عدد من الإعلاميين والمؤسسات الصحافية، والمنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والإخبارية الكبرى على مستوى العالم العربي، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين آلاف الأعمال التي غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي والإعلامي. خالد المالك شخصية العام الإعلامية (1)
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا
صحة وطب‎

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا

صحة وطب‎
3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار...
العالم

3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار...

العالم
تنويه من المرور بشأن السلامة بالقيادة
السعودية اليوم

تنويه من المرور بشأن السلامة بالقيادة

السعودية اليوم
ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح لبرنامج شاعر...
حصاد اليوم

ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح لبرنامج شاعر...

حصاد اليوم
الهلال يستفسر عن موعد عودة محمد كنو
آخر الاخبار

الهلال يستفسر عن موعد عودة محمد كنو

آخر الاخبار
مزايا يوفرها العقد الإلكتروني الموحد لمستأجر السيارات
السعودية اليوم

مزايا يوفرها العقد الإلكتروني الموحد لمستأجر السيارات

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس

السعودية اليوم
بريطانيون ينصبون الخيام ويفترشون الطريق لمتابعة جنازة...
العالم

بريطانيون ينصبون الخيام ويفترشون الطريق لمتابعة جنازة...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه