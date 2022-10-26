خدمات “المواطن”: الإبلاغ عن تسرب المياه

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أوضحت شركة المياه الوطنية عن آلية الإبلاغ عن وجود تسرب من خلال التطبيق.
وقالت المياه عبر حساب العناية بالعملاء: إن الإبلاغ يكون من خلال الصفحة الرئيسية في التطبيق ثم اختيار صديق المياه وبعدها التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها، ويوضح بها نوع/ ووصف الحالة ثم الضغط على إرسال، أو الاتصال بمركز أصدقاء المياه على الرقم (931).
وتسلط “المواطن” الضوء على طرق وخطوات تقديم الشكاوى أو البلاغات لدى الجهات المعنية تسهيلًا على المواطنين والمقيمين، وذلك عبر “خدمات المواطن”.
وفي وقت سابق، أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” تطبيق “كشف”، والذي يهدف إلى توفير الحلول لكشف تسربات المياه داخل العقارات، ويعد تطبيق “كشف” أحد الحلول التي تسهم في ربط المستفيدين، مع مقدمي خدمة الكشف المؤهلين من قبل المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”.
ويتيح التطبيق للمؤسسات والشركات تقديم خدمة كشف تسريبات المياه للمستفيدين في عقاراتهم، بالإضافة إلى تمكين عملاء “كشف” من اختيار الشركة المناسبة بعملية كشف التسريبات، كما يقدم للعملاء تقريرًا بعد انتهاء عملية الكشف وتتيح لهم تقييم تجربتهم مع المؤسسات والشركات.