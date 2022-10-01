خسارة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد بثنائية

انتهت مباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد، وذلك في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.
وكان الشوط الأول شهد إحراز اللاعب ماركوس لورينتي الهدف الأول للأتلتي بالدقيقة الـ30.
إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد:
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، حاول فريق إشبيلية العودة وتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى.
ونجح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في إحراز الهدف الثاني للأتلتيكو بالدقيقة الـ58.
ولم يحدث أي جديد في اللقاء، لتنتهي مباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، بثنائية للروخي بلانكوس.
وأصبح رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز 13 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 5 نقاط في المركز الـ16.
وتُستكمل مباريات الدوري الإسباني غدًا الأحد بإقامة 4 مباريات في الجولة السابعة.
وتُقام مباراة إسبانيول ضد فالنسيا غدًا في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب باور 8، بينما تُقام مباراة سيلتا فيغو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.
جيرونا، يواجه ريال سوسيداد في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ريال مدريد سيواجه أوساسونا في العاشرة مساءً.
وكانت مباريات الجولة السابعة من الليجا انطلقت أمس الجمعة بمباراة أتلتيك بيلباو ضد ألميريا، حيث فاز بيلباو برباعية دون رد.