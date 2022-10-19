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في بطولة الدوري المصري

خسارة الإسماعيلي ضد الأهلي

2022-10-19 الساعة 8:40
خسارة الإسماعيلي ضد الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، مساء اليوم، بفوز النادي الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2022/ 2023 بهدف دون رد.

بدأت المباراة بأداء قوي من قبل الفريقين، حيث هدد لاعب الإسماعيلي محمد حسن مرمى الأهلي في بداية الشوط الأول.

الإسماعيلي ضد الأهلي

ونجح باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي في إبعاد كرة بينية خطيرة مُررت للاعب البرازيلي برونو سافيو.

كما قام مدافعو الإسماعيلي بإبعاد كرة خطيرة من المدافع التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي ضد الأهلي

وفي الشوط الثاني، استمر النادي الأهلي في ضغطه الهجومي حيث سدد برونو سافيو كرة خطيرة، تعامل معها حارس الإسماعيلي محمد فوزي ببراعة شديدة.

كما أهدر باسم مرسي فرصة محققة لإحراز الهدف الأول للإسماعيلي وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الأول لـ الأهلي.

وخلال مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، نجح الوافد الجديد لـ الأهلي، شادي حسين في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر بالدقيقة الـ72 بعد تمريرة متقنة من اللاعب كريم فؤاد.

الإسماعيلي ضد الأهلي

وشهدت المباراة، طرد اللاعب طاهر محمد طاهر من صفوف النادي الأهلي بالدقيقة الـ93، بعد تدخله بالضرب على اللاعب محمد هاشم لاعب النادي الإسماعيلي.

الإسماعيلي ضد الأهلي

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