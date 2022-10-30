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في الدوري الإنجليزي

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد ليدز

2022-10-30 الساعة 12:10
خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد ليدز
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة ليفربول ضد ليدز، مساء السبت، بخسارة ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023.

اللاعب الإسباني رودريغو كان المبادر بالتسجيل لـ ليدز يونايتد مستغلًّا خطأ قاتلًا ومشتركًا من جوي جوميز مدافع ليفربول والحارس البرازيلي أليسون بيكر، بالدقيقة الثالثة.

ليفربول ضد ليدز

وقاتل ليفربول ليُسجل هدف التعادل عبر اللاعب المصري محمد صلاح بالدقيقة الـ15 بعد عرضية متقنة من اللاعب الإسكتلندي أندرو روبيرتسون.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ليفربول ضد ليدز

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، قاتل ليفربول ليُحرز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

ونجح ليدز في خطف هدف الفوز عبر اللاعب الهولندي سامرفيل بالدقيقة التسعين بعد ربكة دفاعية من قبل لاعبي ليفربول.

وانتهت مباراة ليفربول ضد ليدز، بخسارة ليفربول الذي تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد نادي ليدز 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

ليفربول ضد ليدز

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