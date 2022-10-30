خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس

تبدأ إدارات التعليم، اليوم الأحد، تطبيق مواعيد الدوام الشتوي في جميع المدارس الأهلية والحكومية والدولية في جميع المناطق على مستوى المملكة.

الدوام الشتوي في الرياض

وتفصيلًا، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن الطابور الصباحي سيبدأ الساعة الـ06:45 صباحًا.

وأشارت إدارة التعليم في منطقة الرياض، أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا.

الدوام الشتوي بالحدود الشمالية

وأعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية، بدء الدوام الشتوي بداية من اليوم الأحد في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها. ومن المقرر أن يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع. فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا. الدوام الشتوي بالجوف

أيضًا أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عن بدء الدوام الشتوي بجميع مدارس المنطقة، يوم غد الأحد.

وذكرت إدارة تعليم الجوف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن المدير العام لإدارة تعليم المنطقة، د. سعيد بن عبدالله الغامدي، اعتمد توقيت الدوام الشتوي لمدارس المنطقة، بدءًا من الأحد الموافق 5/ 4/ 1444هـ.

وأضافت أن الاصطفاف الصباحي سيكون في الساعة (7:45) صباحًا، في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة (8) صباحًا.

إدارة تعليم الخرج

ومن المقرر أن تبدأ أيضًا إدارة تعليم الخرج غدًا الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكّدت الإدارة على مديري المدارس باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.00، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.15 صباحًا.

الدوام الشتوي بنجران

كذلك اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، مواعيدَ الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من اليوم الأحد.

وأكدت إدارة تعليم نجران، أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.

وشددت الإدارة على الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من فوائد تعليمية، ودور الأسرة في المنظومة التعليمية وتكاملها.

الدوام الشتوي في تبوك من جهتها، أعلنت إدارة تعليم تبوك بداية الدوام الشتوي من اليوم الأحد، موضحة أن المدير العام اعتمد بداية الدوام الشتوي لمدارس تعليم تبوك. وأوضحت إدارة تعليم تبوك “أن الحضور إلى المدرسة سيكون الساعة 7.45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى الساعة 8.00 صباحًا”. الدوام الشتوي بعسير كذلك أعلنت إدارة تعليم عسير مواعيد الدوام الشتوي الذي يبدا اليوم الأحد في جميع مدارس المنطقة. ويبدأ الدوام الشتوي في جميع مدارس تعليم عسير، اليوم الأحد، حيث يبدأ الاصطفاف الساعة 7:15 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.

إدارة تعليم الليث

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الليث بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1444هـ من صباح اليوم الأحد بجميع المدارس التابعة للمحافظة “بنين- بنات”.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أن الاصطفاف الصباحي للدوام الشتوي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأهاب بأولياء الأمور والطلاب والطالبات ضرورة التقيد بالموعد المحدد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي.

متى ينتهي الدوام الشتوي؟

ومن المقرر أن يستمر الدوام الشتوي، لمدة 4 شهور و25 يومًا، ووفقًا للدوام الشتوي 1444، وسوف يستمر الدوام المدرسي في فصل الشتاء، إلى أن ينتهي في الثاني والعشرين من شهر مارس 2023 والذي سوف يوافق الثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، بينما يبدأ الدوام الصيفي في السادس والعشرين من شهر إبريل عام 2023 والذي يوافق السادس من شهر شوال 1444.

ويستمر الدوام الصيفي إلى نهاية العام الدراسي 1444، والتي من المقرر أن تكون في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2023 الذي سوف يوافق الرابع من شهر ذي الحجة 1444.