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حملة لحماية الأبناء من الإدمان

خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة

2022-10-09 الساعة 12:07
خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة
المواطن - الرياض

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دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حملة “خلك قريب”، تأكيدًا على أهمية الترابط الأسري لحماية الأبناء من خطر الإدمان. وقالت اللجنة، عبر حسابها في “تويتر”: “بعدك يفتح الأبواب المظلمة.. خلك قريب فالتفاعل الأسري والاحتواء يحميهم من خطر تعاطي المخدرات”. وشاركت وزارة التعليم في الحملة حيث قالت في تغريدة عبر “تويتر”: “الترابط الأسري والاحتواء.. حمايةٌ من خطر تعاطي المخدرات.. #خلك_قريب “.

خطوة فارقة:

وتفاعلت وزارة الرياضة مع الحملة بقولها: “تفاعل الوالدين مع حياة الأبناء هي الخطوة الفارقة، تابع أنشطتهم وصداقاتهم #خلك_قريب “.

حضورك يحميهم:

وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مع الحملة بقولها: “حضورك يحميهم… #خلك_قريب وجنبهم مخاطر تعاطي المخدرات وإدمانها”. كما علقت وزارة الصحة عبر الوسم بقولها: “الانتباه لعلامات تعاطي المخدرات، وملامح التعاطي خطوة فارقة لإنقاذ شبابنا بإذن الله.. قربك من أحبابك وقاية”.

 عزز روابط الأسرية:

أيضا شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحملة بتغريدة قالت فيها: ” #خلك_قريب ، لتحافظ عليهم، وعزز روابطك الأسرية، واخلق لهم بيئة اجتماعية آمنة؛ ووفر لهم الحماية المعنوية نفسيًّا واجتماعيًّا وفكريًّا”. خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة - المواطن
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