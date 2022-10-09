خلك قريب .. بعدك يفتح الأبواب المظلمة

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وشاركت وزارة التعليم في الحملة حيث قالت في تغريدة عبر “تويتر”: “الترابط الأسري والاحتواء.. حمايةٌ من خطر تعاطي المخدرات.. #خلك_قريب “.
#خلك_قريب ولا تفسد حياة أبنائك ببعدك عنهم، الترابط الأسري وتواصلك معهم يجنبهم خطر المخدرات وإدمانها. pic.twitter.com/hIp1yTW3MF— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) October 8, 2022