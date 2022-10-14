دراسة صادمة : المشي لا ينقص الوزن

على الرغم من الاعتقاد السائد لدينا بأن المشي 10,000 خطوة يوميًّا هو مفتاح الصحة وفقدان الوزن، إلا أن دراسة جديدة، فجرت مفاجأة حول أن هذا لن يمنع بالفعل زيادة الوزن أو يؤدي إلى إنقاص الوزن. وأقدم باحثون من قسم علوم التمرين بجامعة بريغهام يونغ، بالتعاون مع خبراء من قسم علم التغذية وعلوم الغذاء، على عمل دراسة على مجموعة من الطلاب الجدد في الجامعة، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية عن دورية Obesity، وشملت البيانات عدد الخطوات والسعرات الحرارية التي تتناولها الطالبات وأوزانهن. نتائج الدراسة وتبين للباحثين أن عدد الخطوات لم يمنع الطالبات المشاركات في الدراسة من اكتساب وزن زائد، حتى بين المشاركات اللواتي كن يمشين 15 ألف خطوة في اليوم، كما تبين في نهاية فترة الدراسة أن الطالبات اكتسبن متوسط 1.5 كجم، وهو الوزن الزائد الذي يتم اكتسابه عادة خلال السنة الأولى للطلاب في الجامعة، حسب الدراسات السابقة المذكورة. وقال الباحثون: إن “الافتقار إلى الحد من الزيادة في الوزن بين مجموعات المشاركات حسب عدد الخطوات يعد نتيجة مفاجئة؛ لأن النشاط البدني يزداد تدريجيًّا مع كل خطوة ويؤدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك ويغير توازن الطاقة بالجسم”. وتوصل الباحث الرئيسي بروس بيلي، أستاذ علوم التمرينات البدنية في جامعة بريغهام يونغ، إلى أن “التمرين وحده ليس دائمًا الطريقة الأكثر فاعلية لفقدان الوزن. إذا تتبعت الخطوات، فربما يكون لها فائدة في زيادة النشاط البدني، لكن نتائج الدراسة أظهرت أن عدد الخطوات لن يترجم إلى الحفاظ على الوزن أو منع زيادة الوزن”. فوائد المشي إلا أن الباحثين نوهوا إلى أن المشي لمزيد من الخطوات يعني تأثيرًا إيجابيًّا على “أنماط النشاط البدني” للطالبات، وربما يكون له “فوائد معنوية وصحية أخرى”. وأنهى بيلي حديثه قائلًا: إن “أكبر فائدة من توصيات المشي لعدد أكبر من الخطوات هي الخروج من نمط الحياة المستقرة. وعلى الرغم من أنه لن يمنع زيادة الوزن من تلقاء نفسه، غير أن المزيد من الخطوات يكون دائمًا أفضل”.