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دمت لنا عزًّا وفخرًا

دعوات مُحبة بتمام الصحة والعافية لـ محمد بن سلمان

2022-10-24 الساعة 12:24
دعوات مُحبة بتمام الصحة والعافية لـ محمد بن سلمان
المواطن - الرياض

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انهالت الدعوات بدوام الصحة والعافية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد إعلان الديوان الملكي بشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنابة ولي العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف؛ وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بالزيارة أخذًا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة.

حملات محبة:

وشهد موقع تويتر، حملة محبة وتقدير ودعاء لولي العهد بتمام الشفاء، وقال منذر آل الشيخ مبارك: لا بأس طهور إن شاء الله:

صحَّت بصحتك الغاراتُ واِبتهجت بها المكارمُ واِنهلَّت بها الديم وراجعَ الشمس نورٌ كان فارقها كأنَّما فَقده في جسمها سقمُ.

جهود كبيرة:

وعلق فايز البكري: لا ينام إلا قليلًا يخرج بالطائرة لساعات إما للعلا وإما لنيوم وإما لمشروع البحر الأحمر وإما للدول، وكل هذا من أجلنا وأجل بلدنا وارتقائها اقتصاديًّا وسياحيًّا ومعيشيًّا، لا نقول إلا أن نسأل الله أن يحفظه ويحميه ويطولنا بعمره وألا يرينا فيه مكروهًا يا رب.

وكتب فهد الأحمدي: أسأل الله أن يحفظك ويبارك لك في صحتك، وأن يوفقك لخدمة الدين والوطن، فيما كتب سيف:

يا سيفي اللي ذاخره كل محتاج

أفرح به أصحابي وأخوف أعدايه.

وكتب سعود الحربي: طهور إن شاء الله يا حبيب قلوبنا. فيما علق محمد الشهراني بالقول: ألف سلامة لسمو ولي العهد وأسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يلبسه لباس الصحة اللهم آمين.

دمت لنا عزًّا:

من جهتها، قالت مروة: دمت لنا عزًّا وفخرًا عسى عمرك طويل سيدي.

وعلق مغرد بالقول : لا بأس عليك يا عز شعبك واعتزازه الله يحفظك ويديمك لأغلى بلد.، فيما قالت مي العمران: دمتم يا سيدي؛ مضيئين بابتسامتكم، مشرقين بطموحكم، نسأل الله له الحفظ والرعاية، والسلامة والتأييد أبقاك الله لنا ذخرًا وفخرًا يا عزنا.

وقال مغرد آخر  : جعلك والله ما تشوف شر والله يطول بعمرك على طاعته. وغرد أحمد الناقي بالقول: حفظ الله قائدنا وملهمنا سيّدي ولي العهد ولا أرانا فيه مكروهًا.

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