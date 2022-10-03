رؤية محمد بن سلمان أبرزت نفوذ السعودية 

شركة "#داون_تاون_السعودية " ستعمل على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: #المدينة_المنورة، #الخُبر، #الأحساء، #بريدة، #نجران، #جيزان، #حائل، #الباحة، #عرعر، #الطائف، #دومة_الجندل، #تبوك.



#صحيفة_المواطن



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