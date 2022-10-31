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سماهم الأعداء

رئيس إيران يهدد المحتجين

2022-10-31 الساعة 1:19
رئيس إيران يهدد المحتجين
المواطن - متابعة

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هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، من سماهم “الأعداء” من محاولات تقويضه، وذلك في خضم الاحتجاجات التي تشهدها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

وحذر رئيسي من محاولة المساس بالأمن في إيران واصفًا إياه بـ “الخط الأحمر”، فائلًا: لن نسمح للعدو بتنفيذ مخططاته بأي شكل من الأشكال لتقويض هذه الثروة الوطنية القيمة، بحسب “العربية”.

تصاعد الاحتجاجات

تزامنت تصريحاته مع تجمع المتظاهرين مجددًا، أمس الأحد، متحديين أمر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتوفيت أميني في 16 سبتمبر عن 22 عامًا، بعد توقيفها في طهران لاتهامها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران، ما أثار موجة من الاضطرابات ودفع بالسلطة إلى الرد عليها من خلال حملة قمع وحشية.

وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط النظام الإيراني.

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