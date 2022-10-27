رئيس تداول: هدفنا رفع الفرص الاستثمارية

قال رئيس تداول خالد الحصان: إن أسواق تداول تعمل على تسهيل الممارسات بين المستثمرين والوسطاء ورفع الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الأمر يتعلق بزاوية المعايير التي تعتمدها التصنيفات الاستثمارية.

كما أوضح الحصان خلال جلسة حوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار، ضرورة الفصل بين المعايير البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة، لافتًا إلى أن الحوكمة أكثر وضوحًا لوجود لوائح تحكمها في سوق المال، أما المعايير الاجتماعية فإن تعريفها يختلف باختلاف المؤسسات والجهات، أما المعايير البيئية فهي معنية بالأثر البيئي من خلال التعاون الدولي بين البلدان ، والذي يمكن تطويره من خلال إطار تنظيمي أكثر صرامة.

وأضاف أن عقلية المسؤولية والمساءلة هي مرحلة تطور بالنسبة لأسواق رأس المال، لافتًا إلى ضرورة التفكير والتعاون فيه.

مبادرة الاستثمار

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثالث من النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

وتقام الدورة الجديدة من المؤتمر، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وتتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.