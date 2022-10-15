رباعية تصعد بـ الأهلي ضد المنستيرى بأبطال إفريقيا

انتهت مباراة الأهلي ضد المنستيرى التونسي، مساء اليوم السبت، بفوز الأهلي المصري بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر كان فاز ذهابًا في تونس بهدف دون مقابل.
الأهلي ضد المنستيرى
المباراة بدأت بضغط هجومي قوي من الأهلي الذي أحرز الهدف الأول عبر لاعبه أحمد عبدالقادر في أول ربع ساعة من الشوط الأول.
واستمر ضغط النادي الأهلي المصري، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب حمدي فتحي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ44.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المنستيرى، بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ومع استمرار ضغط فريق الاتحاد المنستيري التونسي لإحراز الهدف الأول، تمكن الأهلي من إضافة الهدف الثالث أيضًا من ضربة رأسية عبر اللاعب حمدي فتحي بالدقيقة الـ58 من عمر المباراة.
وأحرز الأهلي هدفًا رابعًا عبر اللاعب شادي حسين ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
ولم يحدث أي جديد لتنتهي مباراة الأهلي ضد المنستيرى، بفوز الأهلي برباعية دون رد في مجموع المباراتين ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الأهلي سيفتتح لقاءاته في الدوري المصري بمواجهة النادي الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل في الموسم الجديد 2022/ 2023.