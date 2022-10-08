رباعية لـ مان سيتي ضد ساوثهامبتون

انتهت مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بفوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون برباعية دون رد.
النجم البرتغالي جواو كانسيلو كان أحرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بمهاردة فردية رائعة بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.
وواصل السيتي ضغطه، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فيل فودين بالدقيقة الـ32.
مان سيتي ضد ساوثهامبتون
وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، نجح الجزائري رياض محرز في إحراز الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من الإسباني رودري بالدقيقة الخمسين.
ثم عاد النرويجي إيرلينج هالاند ليواصل تألقه تهديفيًا ويُحرز الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ66 بعد تمريرة عرضية أرضية متقنة من اللاعب البرتغالي كانسيلو.
وانتهت مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون، بفوز مانشستر سيتي ليُصبح رصيده 23 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الـ16.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.