رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر

رسالة للرياضيين:

النصر والاتحاد:

وجه الأمير وليد بن بدر رسالة إلى بعض كتاب الاتحاد والنصر الذين يحاولون تأجيج الخلافات بين الناديين رغم أن الكرة سلام ومحبة.وقال الأمير وليد بن بدر في فيديو ظهر فيه مع عامل المعرفة أحمد العرفج: الكلمة لجميع الرياضيين، وهي أن الرياضة أخلاق وحب الآخر والمنافسة حيث إنه لو هُزمت تهنيه ولو فزت عليه تسلم عليه، وربي يكتب اللي فيه الخير. وشدد العرفج على أن كرة القدم سلام ووئام ومنافسة داخل الملعب فقط، ليرد وليد بن بندر أنه حضر مباريات الاتحاد والنصر وكان سعيدًا.قفز النصر لمركز الوصافة، بعد فوزه القوي على ضيفه العدالة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بالرياض، فيما تعادل ضمك مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما.