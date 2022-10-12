رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر

سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية نقش ثمودي جديد في العلا الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس
رسالة من الأمير وليد بن بدر @Waleed_binBader إلى بعض كتاب #الاتحاد و #النصر ..#الرياضة_أخلاق @AppMrsool pic.twitter.com/we2mbfGmo8— أحمد العرفج (@Arfaj1) October 11, 2022